У Карпатах зберігається лавинна небезпека

Сходження лавин можливе у Закарпатській та Івано-Франківській областях

В воскресенье, 17 марта 2019, в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в связи с осадками, метелями и последующей оттепелью 17 марта в горах Закарпатской области ожидается 3 уровень снеголавинной опасности.

Также 17-18 марта третий уровень снеголавинной опасности сохранится в горах Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в период с 16 по 18 марта в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как писало РБК-Украина, в Пакистане на склоне горы Нанга Парбат поисковый отряд обнаружил тела двух погибших альпинистов - гражданина Великобритании Тома Балларда и гражданина Италии Даниэля Нарди.

Ранее в Кашмире при сходе лавины погибли более 10 человек. Группы спасателей обнаружили семь тел на полицейском посту, который оказался накрыт снежной лавиной в районе тоннеля Джавахар на шоссе Джамму-Сринагар, также во время поисков спасателями были обнаружены еще тела местных жителей, которые оказались под снегом.