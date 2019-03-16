У Карпатах очікується лавинна небезпека

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Очікується 3 рівень сніголавинної небезпеки

У період з 16 по 18 березня 2019 у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, у зв'язку з опадами, хуртовинами та з подальшою відлигою 16-17 березня у горах Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Крім того, у період з 16 по 18 березня 3 рівень сніголавинної небезпеки очікується у горах Івано-Франківської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Пакистані на схилі гори Нанга Парбат пошуковий загін виявив тіла двох загиблих альпіністів - громадянина Великобританії Тома Балларда і громадянина Італії Даніеля Нарді.

Раніше, в Кашмірі при сходженні лавини загинуло більше 10 людей. Групи рятувальників виявили сім тіл з поліцейського поста, який виявився накритий сніговою лавиною в районі тунелю Джавахар на шосе Джамму-Срінагар, також під час пошуків рятувальниками були виявлені ще тіла місцевих жителів, які опинилися під снігом.

Як писало РБК-Україна, у Карпатах зійшли дві лавини. Зі східного схилу гори Брецкул зійшли дві лавини мокрого снігу.

Додамо, за прогнозами синоптиків, 16 березня і вночі 17 березня в Україні очікується погіршення погоди. Очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, вдень 16 березня в західних областях місцями 25-28 м/с.