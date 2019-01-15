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У Львівській області через негоду частково перекрито рух транспорту

Новини » Інфраструктура    15.01.2019 - 15:03
У Львівській області через негоду частково перекрито рух транспорту
Фото: у Львівській області частково перекрито рух транспорту (lv.npu.gov.ua)

Вирішується питання про притягнення до відповідальності працівників дорожніх служб   

У Львівській області через негоду частково перекрито рух транспорту у Золочівському районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Повідомляється, що через погіршення погодних умов, що супроводжується снігопадами та сильними поривами вітру, ускладнено рух транспорту на автодорозі місцевого значення Перемишляни - Чемеринці - Плугів.

"Повністю заблокований рух на ділянці дороги між селом Поляни та селищем Поморяни. Станом на 13:00 автомобілів, які застрягли у снігових заметах, або не можуть самостійно пересуватись, на цій ділянці дороги немає. Зараз на місці працює снігоочисна техніка", - йдеться у повідомленні.

Наразі організовано об’їзд засніженої ділянки через село Вороняки та місто Зборів Тернопільської області. Крім того, вирішується питання про притягнення до відповідальності працівників дорожніх служб.    

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджали про погіршення погодних умов в Україні. Зокрема, очікується посилення вітру до 15-20 метрів на секунду та хуртовини 15 січня.

Також повідомлялося, що в українських Карпатах 15-16 січня очікується значна сніголавинна небезпека

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Новини України ГідрометцентрЛьвовская область
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