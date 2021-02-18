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В Україну повернулись снігопади і холодно до -16

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 08:15
В Україну повернулись снігопади і холодно до -16 Фото: снігопад (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Україну повернулись снігопади. В Івано-Франківській та Львівській областях випало до 10 сантиметрів снігу.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Крім того, невеликий сніг (1-3 см) у Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Київській, більшості центральних та південних областях. Температура повітря -9-16, на заході та півдні -4-8.

Стан покриття на дорогах державного значення в більшості регіонів країни місцями засніжений, в південних областях сухий.

На перевальних ділянках доріг сніг, приріст покриву від 4 до 10 см. Покриття доріг мокре. Температура повітря -3-7.

Синоптики УкрГідрометцентру прогнозують, що сьогодні буде невеликий сніг на більшій території країни, вдень в Приазов’ї помірний сніг, на крайньому півдні з дощем.

Вітер північний, на півдні та сході південний, 7-12 м/с. Температура вдень -7-12, на півдні -1-6.

Нагадаємо, в Україні протягом тижня збережеться морозна погода, місцями очікується сніг.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні різко зміниться в останній тиждень лютого.

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