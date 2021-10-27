На Закарпатті стався землетрус

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Відомо, що джерело землетрусу знаходився на території міста Виноградів на глибині 7 км. За відповідною класифікацією, він відноситься до ледве відчутних.

"За розрахунками, коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в Центрі, останні землетруси в цьому регіоні фіксували 23 січня та 25 липня минулого року магнітудами 3 та 1,9 відповідно.