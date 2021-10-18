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В Україні стався землетрус: що відомо

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Закарпатська область, Понеділок 18 жовтня 2021 09:36
В Україні стався землетрус: що відомо Фото: в Україні стався землетрус (getty images)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні стався землетрус. Це природне явище сталось у Закарпатській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Інформація з населених пунктів не поступала.

"Координати епіцентру - широта 48.11 гр., довгота 22.62 гр. Глибина гіпоцентру 0.5 +-1.4км", - повідомили в прес-службі.

Зазначимо, вчора стався землетрус у Польщі. Землетрус магнітудою 4,6 зафіксували на південному заході країни. Відомостей про постраждалих і руйнування не надходило.

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