В Карпатах заметили "дикую козу": редкие кадры из фотоловушки (видео)

В карпатских лесах зафиксировали "дикую козу": кадры из фотоловушки показывают скрытую жизнь косули. Это очень осторожные и пугливые животные, которые избегают контакта с людьми.
Чем особенное это животное, как оно ведет себя в дикой природе и почему важно не беспокоить его в весенний период - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В карпатских лесах даже в начале весны можно увидеть настоящую зиму. Именно в таком заснеженном ландшафте фотоловушка зафиксировала европейскую косулю (Capreolus capreolus) - осторожное животное, которое ненадолго остановилось среди горных пейзажей.
Видео удалось получить на территории Ужанского национального природного парка на Закарпатье. Камеры установлены при поддержке WWF-Украина в рамках международного проекта LECA (Supporting the coexistence and conservation of Carpathian LargE Carnivores), который направлен на научный мониторинг дикой природы.
Фото: косуля в Карпатах (WWF-Украина, Ужанский нацпарк)
Хотя косуля относится к семейству оленевых, ее легко узнать по характерной форме головы, большим выразительным ушам и темному "черному носику".
Из-за небольших размеров ее иногда называют "дикой козой".
Самки при благоприятных условиях отращивают рога длиной 20-25 см с двумя-тремя, а в редких случаях - даже четырьмя отростками. Когда рога самца начинают отрастать, они покрыты тонким слоем пушистой кожи, подобной бархату ("бархатные рога"), которая позже отпадает, когда прекращается кровоснабжение волосяного покрова.
Самцы могут ускорить этот процесс, потирая рогами о деревья, чтобы они стали твердыми и прочными для дуэлей во время брачного сезона.
Они двигаются плавно и легко, без труда перепрыгивают через кусты и поваленные деревья, хорошо плавают и уверенно преодолевают крутые горные склоны. Именно поэтому встретить косулю в дикой природе считается настоящей удачей.
Фотоловушки позволяют наблюдать за такими животными в естественной среде без стресса для них и вмешательства человека.
С наступлением весны для дикой природы начинается особенно важный период. С 1 апреля по 15 июня в Украине длится так называемый "сезон тишины" - время, когда большинство животных размножаются, рожают и выкармливают потомство.
В этот период природоохранники WWF-Украина призывают соблюдать простые правила во время отдыха на природе: