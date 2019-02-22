В Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека

Очікується 3 рівень сніголавинної небезпеки
В Карпатах сьогодні, 22 лютого, очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Як повідомляється, 22 лютого, внаслідок снігопадів та хуртовин, у горах Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Нагадаємо, в Україні 22-24 лютого очікується погіршення погодних умов в деяких областях.
Зазначимо, згідно із повідомленням синоптиків, 22 лютого 2019 року на заході і на півдні України пройде сніг.
У західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Донецькій областях помірний сніг (відновлення снігового покриву висотою 1-6 см), місцями налипання мокрого снігу.
У Карпатах також очікується сніг. Крім того, очікується зниження температури в Україні вночі до -10 градусів, вдень до -6.
Раніше повідомлялося, що до України йде холодний атмосферний фронт.