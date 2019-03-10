У Карпатах очікується значна лавинна небезпека

Сходження лавин очікується у Закарпатській та Івано-Франківській області

В период с 10 по 11 марта в горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской области возможно схождение снежных лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, 10-11 марта в связи со снегопадом и метелью в горах восточной части Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей объявлена высокая снеголавинная опасность (4 уровень).

Кроме того, в западных и центральных районах Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее сообщалось, что в период с 10 по 12 марта 2019 на реках западных областей Украины ожидается повышение уровня воды. Уровень воды местами поднимется на 1,5 метра.

Кроме того, 10 марта, на территории Украины объявлено штормовое предупреждение. В течение суток порывы ветра в западных областях страны будут достигать 25-28 м/с, на остальной территории страны ожидаются ветры со скоростью 15-20 м/с (2 уровень опасности, оранжевый).

Добавим, в Запорожской области временно не работают номера экстренных служб "101", "102", "103" и "112" с мобильных операторов Vodafon и Kyivstar. Сейчас экстренные номера доступны со стационарных телефонов или с мобильного оператора LifeCell