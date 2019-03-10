У західних областях очікується підвищення рівня води

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Рівень води місцями підніметься на 1,5 метра

У період з 10 по 12 березня 2019 на річках західних областей України очікується підвищення рівня води. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, сьогодні, 10 березня, у Закарпатській області на річці Тиса в ділянці Хуст - Вилок очікується підвищення рівня води за рахунок добігання паводкової хвилі з верхів'я гір. Так, у місті Хуст рівень води підніметься на 0,3-0,6 метра, а у населеному пункті Вилок на 1,2-1,5 м над поточними рівнями.

Крім того, 10-12 березня через відлигу та опади підвищення рівня води очікується в річках басейну Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях на 0,5-1,5 м над поточними рівнями.

"Підйоми рівнів води відбуватимуться без загрози негативних наслідків", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у неділю, 10 березня, на території України оголошено штормове попередження. Протягом доби пориви вітру у західних областях країни досягатимуть 25-28 м/с, на решті території країни очікуються вітри зі швидкістю 15-20 м/с (2 рівень небезпечності, помаранчевий).

Як писало РБК-Україна, у суботу, 9 березня, підвищення рівня води на річках очікувалось у Закарпатській області. В результаті дощів та танення снігового покриву в горах очікувалось підвищення рівня води в річках на 0,5-1,5 метра в межах корінних берегів.