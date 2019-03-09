У Карпатах очікується значна лавинна небезпека

Сніголавинна небезпека утримається 9 та 10 березня

В горах Ивано-Франковской области и в высокогорье Закарпатской области 9 и 10 марта сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, 9 марта в горах Ивано-Франковской области и 9-10 марта в высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность.

Отметим, синоптики предупреждали, что на реках Закарпатской области сегодня, 9 марта, ожидаются подъемы уровней воды.

9 марта, в результате дождей и таяния снега в горах, на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды (над уровнями на 8 час 7 марта) на 0,5-1,5 м в пределах коренных берегов, в нижнем течении Боржавы до 2,0 м с выходом воды на пойму.

Напомним, 9 марта 2019 года на востоке и юге Украины дожди, на остальной территории осадков не ожидается, температура воздуха поднимется до +16.

В столице Украины 9 марта дожди, днем от +11 до +13, ночью от +4 до +6, ветер юго-западный, 5-10 м/сек.