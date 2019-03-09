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У Закарпатській обл. сьогодні очікується підйом рівнів води у річках

Новини » Суспільство    09.03.2019 - 08:55
У Закарпатській обл. сьогодні очікується підйом рівнів води у річках
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Рівень води може піднятися на 2 метри

На річках Закарпатської області сьогодні, 9 березня, очікуються підйоми рівнів води. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Як зазначається, 9 березня, внаслiдок дощiв та танення снiгу в горах, на рiчках Закарпатської областi очікуються пiдвищення рiвнiв води (над рiвнями на 8 год 7 березня) на 0,5-1,5 м в межах корінних берегiв, в нижнiй течiї Боржави до 2,0 м з виходом води на заплаву.

Раніше синоптики повідомили, що з 12 березня погода почне сильно погіршуватися. Температура повітря опуститься і в багатьох областях очікуються опади, місцями мокрий сніг.

У Києві 11-12 березня часом невеликий дощ, вночі 12 березня місцями з мокрим снігом. Температура вночі 11 березня від +1 до +5 градусів, вдень +6 +11 градусів. У вівторок, 12 березня, температура вночі опуститься до 0 градусів, вдень очікується від +2 до +7 градусів.

Також повідомлялося, що у суботу, 9 березня, погода буде переважно теплою, сухою і сонячною, проте в деяких регіонах на сході та на півдні Одеської області очікуються опади у вигляді дощів. 

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