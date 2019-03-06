Синоптики попередили про лавинну небезпеку в Карпатах

Фото: в Карпатах зберігається лавинна небезпека (flickr.com/wsdot)

В Карпатах зберігається лавинна небезпека через очікувані снігопадів

У Карпатах сьогодні, 6 березня, зберігається лавинна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, 6 березня у зв'язку з випаданням мокрого снігу та очікуваними снігопадами та хуртовинами на високогір'ї Закарпатської та в горах Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що метеорологічна весна в цьому році прийшла до Києва на тиждень раніше кліматичної норми. За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії, середньодобова температура повітря в столиці 4 березня досягла +5,4. Враховуючи прогнози Гідрометцентру, позитивні температури будуть триматися і далі. Також повідомляється, що метеорологічна зима в Києві тривала з 13 листопада по 3 березня - всього 111 днів.

Відзначимо, за прогнозами синоптиків, в Україні ще очікується похолодання. На півночі сьогодні температура повітря становитиме від +1 до +6. На півдні буде тепло, від +7 до +13. У більшості областей України від +4 до +9, на Закарпатті від +9 до +12.