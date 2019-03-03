У Карпатах очікується сніголавинна небезпека

Лавинна небезпека зберігається у декількох західних областях

В понедельник, 4 марта, в горах Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Укргидрометцентра в Facebook.

Как сообщается, завтра в горах Ивано-Франковской области ожидается 3 уровень снеголавинной опасности.

Кроме того, 2 уровень опасности схода лавин сохранится в горах Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин", - отметили в ведомстве.

Лавинная ситуация в Карпатах

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах спасатели ведут поиски двух туристов из Одессы, которые пропали при спуске с Говерлы. Поисково-спасательные работы осложняются из-за угрозы схода лавин, крутых склонов, обледенения и отсутствия мобильной связи в месте проведения поисков.

Добавим, накануне в горах Ивано-Франковской области сохранялась значительная лавинная опасность (3 уровень), в результате чего было объявлено штормовое предупреждение.

Как писало РБК-Украина, 22 февраля в Карпатах в Ивано-Франковской области погибли двое туристов с группы из восьми человек, которая направлялась на гору Поп Иван-Черногорский. Остальные туристы были эвакуированы.