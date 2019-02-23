У Карпатах загинули туристи

Фото: Карпати (РБК-Україна)

Через обмороження на шляху на гору Піп Іван-Чорногірський загинули двоє людей

В Івано-Франківській області у Карпатах у п’ятницю, 22 лютого, загинули двоє туристів з групи з восьми осіб, яка прямувала на гору Піп Іван-Чорногірський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ДСНС у Facebook.

Решта шість туристів наразі перебувають в приміщенні рятувального посту, їхньому життю нічого не загрожує.

"22 лютого о 21:45 до ДСНС надійшла інформація, що до пошуково-рятувального посту на горі Піп Іван звернулася група туристів (8 осіб), які рухались на гору. О 21:30 до рятувального поста на ношах було транспортовано трьох туристів зі значними обмороженнями (один з них без ознак життя), п’ятеро туристів прибули самостійно", - йдеться в повідомленні.

Станом на 22:10 загинуло двоє туристів з групи.

Нагадаємо, 19 лютого на гірськолижному курорті Кран-Монтана в Швейцарії зійшла лавина, сніг накрив 12 людей. До операції з порятунку лижників були залучені військовослужбовці та гірськолижні інструктори, вертольоти і собаки.