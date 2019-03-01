У Карпатах зникли туристи з Одеси

Фото: рятувальники в Карпатах (zk.dsns.gov.ua)

Пошуки ускладнюються погодними умовами та відсутністю мобільного зв'язку

У Карпатах рятувальники ведуть пошуки двох туристів з Одеси, які зникли при спуску з Говерли. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

Повідомляється, що вчора ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що при спуску з Говерли у бік долини Козмещик травмувалася туристка.

"Туристів двоє, чоловік і жінка. За попередньою інформацією вони є жителями Одеси. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено два гірських пошуково-рятувальних відділення с. Лазещина та Рахова у складі 11 рятувальників та 2 одиниць спецтехніки", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, пошуково-рятувальні роботи ускладнюються через загрозу сходження лавин, крутих схилів, обмерзання і відсутність мобільного зв'язку у місці проведення пошуків. О 07:30 на допомогу залучили Ворохтянський гірський пошуково-рятувальне відділення.

Нагадаємо, напередодні в горах Івано-Франківської області зберігалася значна лавинна небезпека (3 рівень), в результаті чого було оголошено штормове попередження.

Зазначимо, синоптики попереджають про сильний вітер в Україні 1 березня.