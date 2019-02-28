В Карпатах оголошено штормове попередження

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Значна сніголавинна небезпека очікується в Івано-Франківській області

В горах Івано-Франківської області 28 лютого зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень), через що оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

Як зазначається, при невеликому додатковому навантаженні у горах можливе сходження лавин.

Водночас, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується 28 лютого - в горах горах Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей, а 1 березня - у горах Карпатах.

Нагадаємо, у перший день весни, завтра, 1 березня, очікується місцями мокрий сніг, повітря подекуди прогріється до +8 градусів. Мокрий сніг, невеликий переважно, пройде на Сході, Півночі та у більшості центральних областей.

РБК-Україна писало, що в останній день календарної зими, 28 лютого, повітря прогріється до +11 градусів. Істотних опадів сьогодні не очікується, лише у східних, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях вдень невеликий дощ та мокрий сніг.