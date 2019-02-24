У Карпатах очікується лавинна небезпека

Сходження лавин може статися у горах Івано-Франківської та Львівської областей

В воскресенье, 24 февраля, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается снеголавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, сегодня в восточной части Закарпатской области ожидается значительная лавинная опасность.

Кроме того, в горных районах Ивано-Франковской и Львовской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области в Карпатах в пятницу, 22 февраля, погибли двое туристов с группы из восьми человек, которая направлялась на гору Поп Иван-Черногорский.

Как писало РБК-Украина, 19 февраля на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии сошла лавина, снег накрыл 12 человек. К операции по спасению лыжников были привлечены военнослужащие и горнолыжные инструкторы, вертолеты и собаки.

Также 4 февраля сообщалось, что по меньшей мере десять человек погибли за выходные на горнолыжных курортах в Альпах в результате схода лавин. Наибольшее количество жертв зафиксировано в Италии. Так, в районе итальянской области Валле-д'Аоста погибли пять человек, среди них - итальянцы и французы.