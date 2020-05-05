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Гроза, дощі та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     05.05.2020 - 08:00
Гроза, дощі та похолодання: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (УНІАН)

В Україні, крім заходу, сьогодні буде гроза

Погода в Україні 5 травня погіршиться, будуть грози та дощі, а температура повітря коливатиметься від +15 до +22. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні дощі, але без грози, температура повітря вдень складе +15+18, а вночі +5+11. На півночі та в центрі країни буде гроза та дощі, вдень +16+20, а вночі +9+12. У східних областях сьогодні теж значні опади, але буде найтепліше - вдень +19+22, а вночі +10+12. На півдні країни теж дощі та грози, температура повітря вдень складе +18+21, а вночі +10+12.

Гроза, дощі та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде гроза та дощ. Температура повітря вдень складе +17+19, а вночі +10+12.

Гроза, дощі та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, через негоду у Чернівцях та області попадали дерева та пошкоджені будівлі, рух на деяких вулицях обмежений.

Раніше повідомлялось, що цьогорічний квітень у Києві залишиться у літописі погоди з пиловою бурею, яка спостерігалась 16 квітня і викликала підвищений рівень забруднення повітря, а також дощовим рекордом 26 числа, коли вперше з 1891 року у столиці випало 26 мм опадів, що на 6 мм більше ніж було цього дня в 1987 році.

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