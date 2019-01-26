У Карпатах туристів накрила лавина, є загиблий

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Двом туристам вдалось відкопатись після сходження лавини

Керівник Закарпатської обласної держадміністрації Геннадій Москаль повідомив, що у п’ятницю, 25 січня, у Рахівському районі Закарпатської області троє києвлян, які проходили туристичний маршрут поблизу гори Стіг потрапили під снігову лавину в результаті чого один з них загинув. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Москаля.

Москаль розповів, що перед походом туристи цікавились у рятувальників щодо небезпечності маршруту.

"Незважаючи на попередження, всі троє вирішили піти в гори. Уже під час спуску вони зірвали першу лавину, яка засипала їх до пояса. А потім зірвали другу, яка засипала їх повністю", - повідомив Москаль.

Одному з постраждалих вдалось самому вибратись з-під снігу й допомогти відкопати свого товариша. Після цього вони разом відкопали третього учасника групи, однак чоловік задихнувся під снігом й загинув.

"Хлопцям довелося переночувати зі своїм загиблим товаришем у наметі, тільки вранці вони змогли зв’язатися з аварійно-рятувальним загоном. Залишивши тіло загиблого на місці, обоє вирушили до бази відпочинку й на півдорозі зустрілися з рятувальниками Держслужби з надзвичайних ситуацій", - розповів очільник Закарпатської ОДА.

Після цього чоловіки повернулись з рятувальниками на місце сходження лавини й відшукали тіло загиблого товариша.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Карпатах зберігається значна лавинна небезпека. У горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека.