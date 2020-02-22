У Карпатах оголосили 3 рівень лавинної небезпеки

У суботу, 22 лютого, у Карпатах збережеться висока можливість сходження лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, у період з 22 до 24 лютого у Карпатах переважатиме значна сніголавинна небезпека. У горах Івано-Франківської області оголошено 3 рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Україну насувається активний циклон, який принесе сильні хуртовини та штормові вітри. У Карпатах 24 лютого очікуються пориви вітру до 40 м/с, значний сніг, хуртовини, снігові замети та ожеледиця.

Також РБК-Україна писало, що у зв'язку з насуванням негоди синоптики підвищили рівень небезпеки в Україні. У Гідрометцентрі оголосили жовтий рівень небезпеки 23 лютого та помаранчевий рівень - 24 лютого.

Крім того, 20 лютого рятувальники у Карпатах знайшли двох туристів, що заблукали поблизу гори Драгобрат. Двоє сноубордистів потрапили в туман і не змогли знайти дорогу з гори. Медичної допомоги туристи не потребували. Вони були доставлені на гірськолижний комплекс.