У Карпатах знайшли всіх постраждалих при падінні вантажівки

Станом на 14:20 знайдені всі особи, які постраждали внаслідок падіння вантажівки з туристами в Карпатах в річку Чорний Черемош. Про це повідомляє пресс-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, в лікувальні заклади госпіталізовано 10 осіб, з них одна жінка у важкому стані. Медичне обстеження інших осіб триває.

На місці події було залучено 76 чоловік особового складу та 21 одиниць техніки ДСНС.

Раніше повідомлялося, що в 11:43 у ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу села Красник Верховинського району Івано-Франківської області з висоти 40 метрів в річку Чорний Черемош впав вантажівка з туристами. В результаті події загинули три людини. За попередньою інформацією, у вантажівці знаходилися туристи з Білорусі.

Нагадаємо, в Карпатах знайшли заблукалих туристів з Києва. Жителі столиці заблукали в районі гори Сивуля з-за високих снігових заметів.

Крім того, в Харкові на проспекті Перемоги сталася стрілянина, в результаті якої постраждала людина.