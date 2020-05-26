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В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Новини » Суспільство     26.05.2020 - 10:00
В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: лісова пожежа (dsns.gov.ua)

Загрозу прогнозують у більшості східних районів України

Сьогодні, 26 травня, в Україні попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Загрозу прогнозують у більшості східних районів.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, сьогодні у більшості районів східних, Івано-Франківської та Чернівецької областей спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такий прогноз УкрГідрометцентра.

Нагадаємо, синоптики передають, що сьогодні, 26 травня, Україну накриє дощами, а температура повітря коливатиметься від +14 до +19.

Також повідомлялося, що погода в Україні почне змінюватися вже з середи, 27 травня, але до кінця поточного тижня істотного тепла не буде.

Крім того, РБК-Україна раніше повідомляло, що у перші дні червня в Україні встановиться спекотна погода до +30 градусів.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Українапожарная опасностьобласти
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