В Карпатах - мокрый снег, в центре заморозки: прогноз погоды на следующую неделю

Украинский гидрометеорологический центр обнародовал прогноз погоды на 13 октября и предупредил о возможных заморозках в последующие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

По данным синоптиков, 13 октября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшими дождями. На юге и востоке ночью осадков ночью не прогнозируют. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в северо-восточных регионах местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составит от +3 до +8 градусов, днем от +7 до +12 градусов. На юге будет теплее: ночью - до +11 градусов, днем до +15 градусов. В Карпатах возможен небольшой дождь, а ночью - мокрый снег. Температура в горах будет колебаться от +2 до -3 градусов ночью и до +8 градусов днем.



Погода в Киеве

В Киеве и области 13 октября прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшим дождем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью температура составит до +3 градусов, днем до +12 градусов. В столице ночью ожидается +6 градусов, днем до +12 градусов.

Также Гидрометцентр предупредил о заморозках на поверхности почвы ночью 14-15 октября в южных, центральных, восточных и Сумской областях. Им присвоен І уровень опасности (желтый).