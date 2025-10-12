ua en ru
В Карпатах - мокрый снег, в центре заморозки: прогноз погоды на следующую неделю

Украина, Воскресенье 12 октября 2025 14:51
В Карпатах - мокрый снег, в центре заморозки: прогноз погоды на следующую неделю Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинский гидрометеорологический центр обнародовал прогноз погоды на 13 октября и предупредил о возможных заморозках в последующие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 13 октября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшими дождями. На юге и востоке ночью осадков ночью не прогнозируют. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в северо-восточных регионах местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составит от +3 до +8 градусов, днем от +7 до +12 градусов. На юге будет теплее: ночью - до +11 градусов, днем до +15 градусов. В Карпатах возможен небольшой дождь, а ночью - мокрый снег. Температура в горах будет колебаться от +2 до -3 градусов ночью и до +8 градусов днем.
На зображенні може бути: карта та текст «Берестя ВОЛИнсЬКА ОБЛАСТЬ РВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ Луцьк Чр Украйнський гίдрометеор гдрометеорологичний центр meteo.gov.ua meteo. ЖИТОМИРСЬКА ОбЛАСТЬ СУМСЬКА ОБЛАСТЬ Льв.в Воронеж Житомир КиΪв Суми ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ Сть ОБЛА Терноп.ль Ужгород вано-Франкивськ Винниця YKPAIHA Полтава Xapkib ХАРКЮВСЬКА ОБЛАСТЬ Чернивцй Кропивницький ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ Днпро МОЛДОВА ДОВА МИКОЛАЙВСЬКА ОБЛАСТЬ Лугансько Запорижжкя Лодеська 06) ОБЛАСТЬ Донецьк Миколатв РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ Картографични дани AT «<BisikoM> Ростов-на-д 45° -5%Пн Бухарест АВТОНОМНА РЕСПУБЛИКА КРИм Севастополь Краснодар»

Погода в Киеве

В Киеве и области 13 октября прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшим дождем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью температура составит до +3 градусов, днем до +12 градусов. В столице ночью ожидается +6 градусов, днем до +12 градусов.

Также Гидрометцентр предупредил о заморозках на поверхности почвы ночью 14-15 октября в южных, центральных, восточных и Сумской областях. Им присвоен І уровень опасности (желтый).

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

