У Карпатах - мокрий сніг, у центрі заморозки: прогноз погоди на наступний тиждень

Україна, Неділя 12 жовтня 2025 14:51
UA EN RU
У Карпатах - мокрий сніг, у центрі заморозки: прогноз погоди на наступний тиждень Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на наступний тиждень (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Український гідрометеорологічний центр оприлюднив прогноз погоди на 13 жовтня та попередив про можливі заморозки у наступні дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, 13 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та місцями невеликими дощами. На півдні та сході вночі опадів не прогнозують. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у північно-східних регіонах місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура вночі становитиме від +3 до +8 градусів, вдень від +7 до +12 градусів. На півдні буде тепліше: вночі - до +11 градусів, вдень до +15 градусів. У Карпатах можливий невеликий дощ, а вночі - мокрий сніг. Температура в горах коливатиметься від +2 до -3 градусів вночі та до +8 градусів вдень.
На зображенні може бути: карта та текст «Берестя ВОЛИнсЬКА ОБЛАСТЬ РВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ Луцьк Чр Украйнський гίдрометеор гдрометеорологичний центр meteo.gov.ua meteo. ЖИТОМИРСЬКА ОбЛАСТЬ СУМСЬКА ОБЛАСТЬ Льв.в Воронеж Житомир КиΪв Суми ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ Сть ОБЛА Терноп.ль Ужгород вано-Франкивськ Винниця YKPAIHA Полтава Xapkib ХАРКЮВСЬКА ОБЛАСТЬ Чернивцй Кропивницький ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ Днпро МОЛДОВА ДОВА МИКОЛАЙВСЬКА ОБЛАСТЬ Лугансько Запорижжкя Лодеська 06) ОБЛАСТЬ Донецьк Миколатв РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ Картографични дани AT «<BisikoM> Ростов-на-д 45° -5%Пн Бухарест АВТОНОМНА РЕСПУБЛИКА КРИм Севастополь Краснодар»

Погода у Києві

У Києві та області 13 жовтня прогнозується хмарна погода з проясненнями й невеликим дощем. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Вночі температура становитиме до +3 градусів, удень до +12 градусів. У столиці вночі очікується +6 градусів, вдень до +12 градусів.

Також Гідрометцентр попередив про заморозки на поверхні ґрунту вночі 14-15 жовтня у південних, центральних, східних та Сумській областях. Їм присвоєно І рівень небезпечності (жовтий).

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

