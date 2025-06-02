Кароль Навроцкий побеждает на выборах в Польше: кто он и что говорил об Украине

Главное:

Кто такой Кароль Навроцкий?

Каким был карьерный путь политика?

В какие скандалы попадал Навроцкий?

Какая позиция Навроцкого по Украине?

В Польше уже подсчитали почти 88% голосов избирателей. Сейчас Навроцкий получил 51,94% голосов, а его соперник - Рафал Тшасковский - 48,06%. Однако, не исключено, что Тшасковский может сократить отрыв в голосах за Навроцкого, однако судя по динамике, с которой сокращается разрыв - это вряд ли.

Кароль Навроцкий: биография

Кароль Тадеуш Навроцкий родился 3 марта 1983 года в Гданьске в семье рабочих. Его отец Ричард был токарем и участвовал в оппозиционной деятельности времен Польской Народной Республики, являясь членом профсоюза "Солидарность", а мать Элизабет работала в типографии.

Навроцкий учился в Гданьске. В 2003 году получил степень специалиста по управлению персоналом в Высшей школе бизнеса и администрирования, а в 2008 году – степень магистра истории в Гданьском университете, где через пять лет стал доктором гуманитарных наук.

В 2023 году, уже в качестве президента Института национальной памяти, он завершил обучение по программе International MBA в Гданьском политехническом университете.

В юности Кароль Навроцкий активно занимался спортом: играл в футбол и успешно выступал в боксерских турнирах, став победителем Кубка Польши среди юниоров по боксу в 2004 году. Был игроком и капитаном футбольной команды "Экс-Седльце Гданьск", а в 2010 году основал секцию боевых искусств.

Карьера и скандалы с Навроцким

Профессиональная деятельность Кароля Навроцкого тесно связана с образованием, историей и политикой национальной памяти. С 2009 года он начал работу в Институте национальной памяти, а в 2021 году возглавил это учреждение.

Также в течение 5 лет (2017-2021) руководил музеем Второй мировой войны в Гданьске. По решению Навроцкого в Польше были демонтированы памятники Красной армии, за что РФ даже выдвинула ему уголовные обвинения.

Фото: Кароль Навроцкий возглавляет Институт нацпамяти Польши (facebook.com/Nawrocki25)

Карьера Навроцкого сопровождалась еще несколькими скандалами. В 2018 году он под псевдонимом Тадеуш Батыр опубликовал книгу "Загробная исповедь Никося" – биографию известного польского гангстера Никодема "Никося" Скотарчака. Попытки скрыть авторство вызвали критику в СМИ.

Впоследствии появились публикации, указывающие на возможные контакты Навроцкого с криминальным миром. В ответ он заявил, что в качестве историка занимался ресоциализацией преступников, проводя занятия в тюрьмах, а как спортсмен встречался с разными людьми в боксерских залах.

Во время предвыборных теледебатов с Рафалом Тшасковским Кароль Навроцкий попал в новый скандал из-за предположения о его возможной наркозависимости.

В какой-то момент на дебатах Навроцкий закрыл лицо одной рукой, а другую поднес ко рту. Политик объяснил свой жест тем, что взял жевательную резинку, а затем его штаб уточнил, что это был никотиновый пакетик (снюс). Вскоре Навроцкий прошел тест на наличие запрещенных веществ в организме, который оказался отрицательным.

Участие в президентских выборах 2025

24 ноября 2024 года оппозиционная партия "Право и справедливость" (PiS) объявила о поддержке Кароля Навроцкого как независимого кандидата на президентских выборах 2025. Его также официально поддержал Независимый профсоюз "Солидарность", а в апреле 2025 действующий президент Анджей Дуда публично заявил о своей поддержке его кандидатуры.

В первом туре президентских выборов 18 мая Кароль Навроцкий занял второе место с результатом 29,54%, уступив Рафалу Тшасковскому, который набрал 31,36% голосов. Поскольку ни один из кандидатов не получил более 50% поддержки, во второй тур 1 июня прошли именно Тшасковский и Навроцкий.

Стоит отметить, что накануне второго тура голосования результаты опроса Opinia24 предсказывали победу Рафалу Тшасковскому с незначительным отрывом от Кароля Навроцкого – 47,5% против 45,9% голосов.

Программа Навроцкого "План 21" включает налоговую реформу (снижение НДС), создание Фонда прорывных технологий, строительство Центрального коммуникационного порта, возвращение домашних заданий в школах и бесплатные уроки перед получением водительских прав. Он также выступает против обязательной вакцинации, поддерживает запрет на аборты и высказывается против легализации гражданских партнерств.

В мае 2025 года Кароль Навроцкий совершил визит в США, где встретился с президентом Дональдом Трампом. Глава Белого дома публично заявил, что Навроцкий "обязательно победит" на выборах. Эта встреча вызвала значительный резонанс в польских СМИ, назвавших его "кандидатом от Трампа".

Фото: Встреча Кароля Навроцкого и Дональда Трампа (facebook.com/Nawrocki25)

Что Навроцкий говорил об Украине

Кароль Навроцкий имеет противоречивое отношение к Украине, уделяя значительное внимание историческим вопросам, особенно Волынской трагедии.

Он неоднократно заявлял, что эксгумация и память польских жертв на Волыни является ключевым вопросом для польско-украинских отношений, который должен быть решен для начала полноценного сотрудничества.

В частности, он выступал против членства Украины в НАТО и ЕС до решения исторических проблем, требуя признания Украиной ответственности за "геноцид поляков на Волыни".

"Сегодня я не вижу Украину ни в одной структуре – ни в Европейском Союзе, ни в НАТО – пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы. Страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов", – отмечал Кароль Навроцкий зимой 2025.

После первого тура выборов Навроцкий согласился на требования лидера ультраправой "Конфедерации" Славомира Менцена (занял 3 место на голосовании) о недопущении Украины в НАТО, чтобы получить поддержку его избирателей во втором туре.

Менцен организовал публичный разговор с кандидатами, которые вышли во второй тур, где Навроцкий подписал декларацию из восьми обещаний будущего президента. Среди них несколько касались украинских вопросов: не разрешать отправку польских солдат на территорию Украины; не подписывать закон о ратификации вступления Украины в НАТО.

"Конечно, сегодня дискуссия относительно вступления Украины в НАТО является абсолютно безосновательной. Вступление Украины в НАТО поставит весь Североатлантический альянс в состояние войны с Российской Федерацией", – заявил Навроцкий.

Комментируя пункт об отправке войск в Украину, политик сказал, что отправит бизнесменов, когда Украина будет восстанавливаться.

Фото: Навроцкий делал резонансные заявления об Украине (GettyImages)

Представитель PiS поддерживает завершение войны в Украине мирным соглашением, однако считает, что вопрос территориальных уступок должен решаться с участием европейского сообщества и Украины.

Он возложил общую ответственность за российское вторжение на "европейские элиты", в частности, на Дональда Туска.

"Я хотел бы напомнить вам, что Европа сегодня находится в хаосе, вызванном решениями европейских элит по отношению к Владимиру Путину, которые принесли нам войну и нападение Российской Федерации на Украину", – сказал Навроцкий в феврале этого года.

Он также заявлял, что "Европа на многие годы погрязла в субсидировании Российской Федерации, которая и начала войну". За эти высказывания польские политики и медиа назвали Кароля Навроцкого "голосом Путина".

В то же время Навроцкий называет агрессию РФ против Украины террором: "Россия является империалистической в своей основе, независимо от того, это белый террор, красный террор или современный террор".

Однако его визит в Москву в 2018 году после оккупации Крыма и части Донбасса вызвал критику. В ходе первых предвыборных дебатов Рафал Тшасковский напомнил об этой поездке и заявил, что Навроцкий повторяет слова российской пропаганды.

На этих же дебатах Кароль Навроцкий заявил, что хотел бы, как глава Польши, быть за столом переговоров между США, Россией и Украиной от имени ЕС. По его мнению, переговоры по Украине должны содержать польский компонент. При этом Навроцкий добавил, что как президент он будет руководствоваться принципом "сначала Польша, прежде всего – поляки".

Во время последних теледебатов 23 мая Навроцкий ответил Тшасковскому, что его позиция по отношению к Украине не "путинская пропаганда", а отражает мнение "миллионов поляков", которые не согласны с тем, чтобы "Украина заливала нас зерном и создавала неравные условия конкуренции".

При этом Навроцкий заявил: "Как президент я сделаю все, чтобы действительно поддержать Украину в военном плане", но подчеркнул, что не позволит Польше стать вторичным рынком для украинских товаров.

При подготовке использовались: публикации RMF FM, PAP, wiadomosci, TVN 24, Polsat News, публичные заявления Кароля Навроцкого, информация из Wikipedia.