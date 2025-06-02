Кароль Навроцький перемагає на виборах у Польщі: хто він і що говорив про Україну

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Хто такий Кароль Навроцький?

Яким був кар'єрний шлях політика?

В які скандали потрапляв Навроцький?

Яка позиція Навроцького щодо України?

У Польщі вже підрахували майже 88% голосів виборців. Наразі Навроцький отримав 51,94% голосів, а його суперник - Рафал Тшасковський - 48,06%. Однак, не виключено, що Тшасковський може скоротити відрив у голосах за Навроцького, проте судячи з динаміки, з якою скорочується розрив - це навряд чи.

Кароль Навроцький: біографія

Кароль Тадеуш Навроцький народився 3 березня 1983 року в Гданську в родині робітників. Його батько Річард був токарем та брав участь в опозиційній діяльності часів Польської Народної Республіки, будучи членом профспілки "Солідарність", а мати Елізабет працювала у друкарні.

Навроцький навчався в Гданську. У 2003 році здобув ступінь спеціаліста з управління персоналом у Вищій школі бізнесу та адміністрування, а у 2008 році – ступінь магістра історії в Гданському університеті, де за п'ять років став доктором гуманітарних наук.

У 2023 році, вже як президент Інституту національної пам'яті, він завершив навчання за програмою International MBA в Гданському політехнічному університеті.

У юності Кароль Навроцький активно займався спортом: грав у футбол та успішно виступав у боксерських турнірах, ставши переможцем Кубка Польщі серед юніорів з боксу у 2004 році. Був гравцем і капітаном футбольної команди "Екс-Седльце Гданськ", а у 2010 році заснував секцію бойових мистецтв.

Кар'єра та скандали з Навроцьким

Професійна діяльність Кароля Навроцького тісно пов'язана з освітою, історією Польщі та політикою національної пам'яті. З 2009 року він почав працювати в Інституті національної пам'яті, а у 2021 році очолив цю установу.

Також протягом 5 років (2017-2021) керував музеєм Другої світової війни в Гданську. За рішенням Навроцького у Польщі було демонтовано пам'ятники Червоній армії, за що РФ навіть висунула йому кримінальні звинувачення.

Фото: Кароль Навроцький очолює Інститут нацпам'яті Польщі (facebook.com/Nawrocki25)

Кар'єра Навроцького супроводжувалася ще кількома скандалами. У 2018 році він під псевдонімом Тадеуш Батир опублікував книгу "Загробна сповідь Нікося" – біографію відомого польського гангстера Нікодема "Нікося" Скотарчака. Спроби приховати авторство викликали критику в ЗМІ.

Згодом з'явилися публікації, що вказували на можливі контакти Навроцького з кримінальним світом. У відповідь він заявив, що як історик займався ресоціалізацією злочинців, проводячи заняття у в'язницях, а як спортсмен зустрічався з різними людьми у боксерських залах.

Під час передвиборчих теледебатів з Рафалом Тшасковським, Кароль Навроцький потрапив у новий скандал через припущення про його можливу наркозалежність.

У якийсь момент на дебатах Навроцький закрив обличчя однією рукою, а іншу підніс до рота. Політик пояснив свій жест тим, що взяв жувальну гумку, а згодом його штаб уточнив, що це був нікотиновий пакетик (снюс). Невдовзі Навроцький пройшов тест на наявність заборонених речовин в організмі, який виявився негативним.

Участь у президентських виборах 2025

24 листопада 2024 року нині опозиційна партія "Право і справедливість" (PiS) оголосила про підтримку Кароля Навроцького як незалежного кандидата на президентських виборах 2025. Його також офіційно підтримала Незалежна профспілка "Солідарність", а у квітні 2025 чинний президент Анджей Дуда публічно заявив про свою підтримку його кандидатури.

У першому турі президентських виборів 18 травня Кароль Навроцький посів друге місце з результатом 29,54%, поступившись Рафалу Тшасковському, який набрав 31,36% голосів. Оскільки жоден із кандидатів не отримав понад 50% підтримки, до другого туру, що відбувся 1 червня, пройшли саме Тшасковський і Навроцький.

Варто зазначити, що напередодні другого туру голосування результати опитування Opinia24 пророкували перемогу Рафалу Тшасковському з незначним відривом від Кароля Навроцького – 47,5% проти 45,9% голосів.

Програма Навроцького "План 21" включає податкову реформу (зниження ПДВ), створення Фонду проривних технологій, будівництво Центрального комунікаційного порту, повернення домашніх завдань у школах та безкоштовні уроки перед отриманням водійських прав. Він також виступає проти обов'язкової вакцинації, підтримує заборону абортів та висловлюється проти легалізації цивільних партнерств.

У травні 2025 року Кароль Навроцький здійснив візит до США, де зустрівся з президентом Дональдом Трампом. Очільник Білого дому публічно заявив, що Навроцький "обов'язково переможе" на виборах. Ця зустріч викликала значний резонанс у польських ЗМІ, які назвали його "кандидатом від Трампа".

Фото: Зустріч Кароля Навроцького та Дональда Трампа (facebook.com/Nawrocki25)

Що Навроцький казав про Україну

Кароль Навроцький має суперечливе ставлення до України, приділяючи значну увагу історичним питанням, особливо Волинській трагедії.

Він неодноразово заявляв, що ексгумація та вшанування пам'яті польських жертв на Волині є ключовим питанням для польсько-українських відносин і має бути вирішено для початку повноцінної співпраці.

Зокрема, він виступав проти членства України в НАТО та ЄС до розв'язання історичних проблем, вимагаючи визнання Україною відповідальності за "геноцид поляків на Волині".

"Сьогодні я не бачу Україну в жодній структурі – ні в Європейському Союзі, ні в НАТО – поки не будуть вирішені такі важливі для поляків цивілізаційні питання. Країна, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів", – наголошував Кароль Навроцький взимку 2025.

Після першого туру виборів Навроцький погодився на вимоги лідера ультраправої "Конфедерації" Славоміра Менцена (посів 3 місце на голосуванні) щодо недопущення України до НАТО, щоб отримати підтримку його виборців у другому турі.

Менцен організував публічну розмову з кандидатами, які вийшли до другого туру, де Навроцький підписав декларацію з восьми обіцянок майбутнього президента. Серед них кілька стосувалися українських питань: не дозволяти відправлення польських солдатів на територію України; не підписувати закон про ратифікацію вступу України до НАТО.

"Звичайно, сьогодні дискусія щодо вступу України до НАТО є абсолютно безпідставною. Вступ України до НАТО поставить весь Північноатлантичний альянс у стан війни з Російською Федерацією", – заявив Навроцький.

Коментуючи пункт про відправку військ в Україну, політик сказав, що відправить бізнесменів, коли Україна буде відновлюватись.

Фото: Навроцький робив резонансні заяви щодо України (GettyImages)

Представник PiS підтримує завершення війни в Україні мирною угодою, проте вважає, що питання територіальних поступок має вирішуватися за участі європейського співтовариства та України.

Він поклав спільну відповідальність за російське вторгнення на "європейські еліти", зокрема на Дональда Туска.

"Я хотів би нагадати вам, що Європа сьогодні перебуває в хаосі, спричиненому рішеннями європейських еліт щодо Володимира Путіна, які принесли нам війну та напад Російської Федерації на Україну", – сказав Навроцький у лютому цього року.

Він також заявляв, що "Європа на багато років загрузла в субсидуванні Російської Федерації, яка й розпочала війну". За ці висловлювання польські політики та медіа назвали Кароля Навроцького "голосом Путіна".

Водночас Навроцький називає агресію РФ проти України терором: "Росія є імперіалістичною за своєю основою, незалежно від того, чи це білий терор, червоний терор чи сучасний терор".

Однак його візит до Москви у 2018 році після окупації Криму та частини Донбасу викликав критику. Під час перших передвиборчих дебатів Рафал Тшасковський нагадав про цю поїздку та заявив, що Навроцький повторює слова російської пропаганди.

На цих же дебатах Кароль Навроцький заявив, що хотів би як глава Польщі бути за столом переговорів між США, Росією та Україною від імені ЄС. На його думку, переговори щодо України мають містити польський компонент. При цьому Навроцький додав, що як президент він керуватиметься принципом "спочатку Польща, перш за все – поляки".

Під час останніх теледебатів 23 травня Навроцький відповів Тшасковському, що його позиція щодо України не є "путінською пропагандою", а відображає думку "мільйонів поляків", які не згодні з тим, щоб "Україна заливала нас зерном і створювала нерівні умови конкуренції".

При цьому Навроцький заявив: "Як президент, я зроблю все, щоб дійсно підтримати Україну у військовому плані", але наголосив, що не дозволить Польщі стати вторинним ринком для українських товарів.

При підготовці використовувалися: публікації RMF FM, PAP, wiadomosci, TVN 24, Polsat News, публічні заяви Кароля Навроцького, інформація з Wikipedia.