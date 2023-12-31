RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Карлсен второй раз за месяц выиграл шахматный чемпионат мира

Фото: Магнус Карлсен (в центре) с необычным трофеем в Самарканде (facebook.com/ChessFIDE)
Автор: Антон Федорцив

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал чемпионом мира по блицу. Недавно он оформил титул в быстрых шахматах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Первый номер рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в седьмой раз в карьере выиграл чемпионат мира по "молниеносным шахматам". К очередному Мундиалю он подошел в статусе действующего чемпиона.

Карлсен на турнире набрал 16 зачетных очков. Норвежец на полбалла опередил нейтрального россиянина Даниила Дубова. Тройку призеров замкнул еще один уроженец РФ – Владислав Артемьев (15 пунктов).

Единственное поражение за ЧМ-2023 Карлсен потерпел от француза Максима Вашье-Лаграва. В общей сложности скандинав одержал 6 побед и 8 раундов свел вничью. Среди украинских шахматистов лучше выступил экс-чемпион мира по версии ФИДЕ Руслан Пономарев (12 очков, 50-е место).

Недавно Карлсен стал чемпионом мира по быстрым шахматам. Соревнование тоже принял узбекский Самарканд, а завоеванный норвежским шахматистом титул стал пяти в карьере. В свою очередь в блиц-турнирах он триумфовал в 2009, 2014, 2017-2019, 2022 гг.

Кто такой Магнус Карлсен

Уроженец Тенсберга, 16-й чемпион мира по шахматам (2013-2023 гг.). Статус гроссмейстера получил в 13 лет.

В ноябре 2013 года разгромил индийца Ананда в битве за шахматную корону (6,5:3,5). Позже защищал титул чемпиона мира от посягательств того же Ананда, россиянина Карякина, американца Каруаны, россиянина Непомнящего. В этом году отказался от защиты звания, объяснив решение потерей мотивации.

Увлекается футболом, лыжами, теннисом и баскетболом. Болеет за мадридский "Реал", любит комиксы. В 2013 году попал в сотню самых влиятельных людей планеты по версии TIME в рубрике "Титаны".

К слову, украинец Иванчук стал вице-чемпионом Европы по блицу в столице Хорватии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мира