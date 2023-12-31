Карлсен вдруге за місяць виграв шаховий чемпіонат світу

Перший номер рейтингу Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) всьоме в кар'єрі виграв чемпіонат світу з "блискавичних шахів". До чергового Мундіалю він підійшов у статусі чинного чемпіона.

Карлсен на турнірі набрав 16 залікових очок. Норвежець на півбала випередив нейтрального росіянина Даніїла Дубова. Трійку призерів замкнув ще один уродженець РФ – Владіслав Артєм'єв (15 пунктів).

Єдиної поразки за ЧС-2023 Карлсен зазнав від француза Максіма Ваш'є-Лаграва. Загалом скандинав здобув 6 перемог і 8 раундів звів унічию. Серед українських шахістів найкраще виступив екс-чемпіон світу за версією ФІДЕ Руслан Пономарьов (12 очок, 50-те місце).

Нещодавно Карлсен став чемпіоном світу зі швидких шахів. Змагання теж прийняв узбецький Самарканд, а завойований норвезьким шахістом титул став п'яти у кар'єрі. Натомість у бліц-турнірах він тріумфував у 2009, 2014, 2017-2019, 2022 рр.

Хто такий Магнус Карлсен

Уродженець Тьонсберга, 16-й чемпіон світу з шахів (2013-2023 рр.). Статус гросмейстера здобув у 13 років.

У листопаді 2013-го розгромив індійця Ананда в битві за шахматну корону (6,5:3,5). Пізніше захищав титул чемпіона світу від посягань того ж Ананда, росіянина Карякіна, американця Каруани, росіянина Непомнящого. Цьогоріч відмовився від захисту звання, пояснивши рішення втратою мотивації.

Захоплюється футболом, лижами, тенісом і баскетболом. Уболіває за мадридський "Реал", полюбляє комікси. У 2013 році потрапив до сотні найвпливовіших людей планети за версією TIME в рубриці "Титани".