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Карлсен в пятый раз стал чемпионом мира по быстрым шахматам

Самарканд, Четверг 28 декабря 2023 20:06
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Карлсен в пятый раз стал чемпионом мира по быстрым шахматам Фото: Магнус Карлсен торжествовал на турнире в Узбекистане (facebook.com/ChessFIDE)
Автор: Антон Федорцив

Первый номер рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду в Самарканде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

33-летний гроссмейстер защитил завоеванный в прошлом году чемпионский титул в быстрых шахматах. Ранее он также выигрывал планетарные первенства в 2014, 2015 и 2019 гг.

Карлсен набрал 10 зачетных баллов. В финальной партии он разошелся миром с Рамешбабу Прагнанандхой. Норвежец в итоговой турнирной таблице на полочка опередил россиянина под флагом Словении Владимира Федосеева. В свою очередь 9 пунктов набрали сразу 12 шахматистов во главе с китайцем Юем Яньи.

Лучшим среди украинцев стал Антон Коробов. Он набрал 8,5 баллов и финишировал на 18-й строчке. За пределами топ-100 завершил соревнования Юрий Кузубов (6 очков).

Кто такой Магнус Карлсен

Уроженец Тенсберга, 16-й чемпион мира по шахматам (2013-2023 гг.). Статус гроссмейстера получил в 13 лет.

В ноябре 2013 года разгромил индийца Ананда в битве за шахматную корону (6,5:3,5). Позже защищал титул чемпиона мира от посягательств того же Ананда, россиянина Карякина, американца Каруаны, россиянина Непомнящего. В этом году отказался от защиты звания, объяснив решение потерей мотивации.

Увлекается футболом, лыжами, теннисом и баскетболом. Болеет за мадридский "Реал", любит комиксы. В 2013 году попал в сотню самых влиятельных людей планеты по версии TIME в рубрике "Титаны".

К слову, украинец Иванчук стал вице-чемпионом Европы по блицу в столице Хорватии.

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