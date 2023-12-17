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Именитый украинский гроссмейстер финишировал вторым на Евро-2023 по блицу

Загреб, Воскресенье 17 декабря 2023 10:59
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Именитый украинский гроссмейстер финишировал вторым на Евро-2023 по блицу Фото: Василий Иванчук выиграл 10 партий на Евро-2023 (facebook.com/UkrainianChessFederation)
Автор: Антон Федорцив

Культовый шахматист Василий Иванчук стал вице-чемпионом Европы в блице на турнире в хорватском Загребе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

54-летний гроссмейстер набрал на чемпионате 11 очков и завоевал серебряную награду. Победителем турнира стал чешский шахматист Давид Навара (11,5 пункта).

Перед финальным раундом Иванчук был только пятым. Однако победа над азербайджанцем Мамедовым вывела украинца на вторую строчку в итоговом зачете. В общей сложности серебряный призер Евро-2023 одержал 10 побед, два матча свел вничью и только один проиграл.

Иванчук значительно опередил остальных соотечественников. В топ-50 попал только 14-летний Игорь Самуненков (43-е место). Еще четверо украинцев финишировали в первой сотне участников.

Кто такой Василий Иванчук

Уроженец Копычинцев на Тернопольщине, шахматы овладел опекой отца-юриста. Воспитанник шахматно-шашечного клуба "Авангард". Окончил Львовский институт физкультуры.

Статус гроссмейстера получил в 1988 году. Дважды торжествовал на шахматных Олимпиадах в составе сборной СССР (1988, 1990). В рядах сборной Украины побеждал на командном чемпионате мира (2001) и шахматной Олимпиаде (2004). Трижды торжествовал на престижном турнире в Линаресе. В 2002 году проиграл соотечественнику Руслану Пономареву матч за звание чемпиона мира. Выиграл ЧМ-2016 по скорым шахматам.

Пиковый рейтинг – 2-й (июль 1991-го). Спортивное прозвище – Большой Чаки. Живет во Львове, полный кавалер ордена "За заслуги".

К слову, ранее Анна Музычук получила бронзовую награду на Кубке мира-2023.

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