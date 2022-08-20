Частина Донецької області залишилася без води через бойові дії

Кілька населених пунктів Донецької області 20 серпня залишилися без води, оскільки була зупинена Карлівська фільтрувальна станція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мирнограда Олександра Брикалова в Telegram .

За його словами, через бойові дії була пошкоджена лінія електропередач, тому станція знеструмлена.

"У зв'язку з аварійною ситуацією спричиненою бойовими діями було пошкодження ЛЕП, внаслідок чого з 10:30 20.08.2022 року було зупинено Карлівську фільтрувальну станцію та припинено водопостачання споживачів", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Карлівська фільтрувальна станція забезпечувала водопостачанням 9 населених пунктів. Без води залишилися мешканці Білозерського, Білицького, Гірника, Добропілля, Мирнограда, Новогродівки, Покровська, Селидового та Українська.