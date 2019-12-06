"Кардіфф" подав апеляцію на виплату за трансфер загиблого футболіста

Валлійська футбольний клуб "Кардіфф Сіті" подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) на рішення про необхідність виплати 6 млн євро французькому "Нанта" за трансфер загиблого аргентинського нападника Еміліано Сали. Про це йдеться в офіційній заяві прес-служби суду в Лозанні.

Уельський клуб мотивував своє небажання платити тим, що на момент катастрофи, в якій загинув футболіст, він ще не був офіційно гравцем клубу.

"Суд прийняв апеляцію" Кардіффа "до розгляду. Протягом весни 2020 року з участю представників" Кардіффа "і" Нанта "буде розроблений процедурний календар. Остаточне рішення по справу буде прийнято не раніше червня 2020 року", - сказано в заяві.

У вересні 2019 року Міжнародна футбольна федерація (ФІФА) зобов'язала "Кардіфф" заплатити "Нанту" 6 млн євро за трансфер Сали. Ця сума відповідає першому внеску, який валлійський клуб повинен був заплатити французам за перехід гравця. Повна сума переходу повинна була скласти 17 млн ​​євро.

28-річний Еміліано Сала перейшов з "Нанта" в "Кардіфф" в січні 2019 року, ставши найдорожчим придбанням в історії британського клубу. Але він не встиг зіграти жодного матчу за нову команду. Футболіст загинув в авіакатастрофі, коли повертався в Уельс з Франції після прощання з колишніми одноклубниками.

Нагадаємо, президент "Нанта" Вальдемар Кіта заявив, що 9 номер нападника команди Еміліано Сали виведений з обігу.