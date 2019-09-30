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ФІФА зобов'язала "Кардіфф" заплатити "Нанту" за трансфер загиблого футболіста

Новини » Спорт    30.09.2019 - 20:50
ФІФА зобов'язала "Кардіфф" заплатити "Нанту" за трансфер загиблого футболіста
Фото: Еміліано Сала (cardiffcityfc.co.uk)

Валлійський клуб повинен виплатити французам 6 млн євро

Комітет зі статусу гравців Міжнародної футбольної федерації (ФІФА) зобов'язав "Кардіфф Сіті" заплатити "Нанту" 6 млн євро за трансфер загиблого аргентинського форварда Еміліано Сали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення організації.

Ця сума відповідає першому внеску, який валлійський клуб повинен був заплатити французам за перехід гравця.

Протягом десяти днів сторони можуть запросити копію рішення, яке може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

28-річний Еміліано Сала перейшов з "Нанта" в "Кардіфф" у січні 2019 року. Сума трансферу оцінюється в 15 млн фунтів (17 млн євро), що стало найдорожчим придбанням в історії британського клубу.

Але він не встиг зіграти жодного матчу за нову команду. Футболіст загинув в авіакатастрофі, коли повертався в Уельс з Франції після прощання з колишніми одноклубниками. Перед зникненням літак запросив аварійну посадку.

Після загибелі футболіста "Кардіфф" наполягав на тому, що "Нант" не виконав деякі умови для завершення угоди.

Нагадаємо, президент "Нанта" Вальдемар Кіта заявив, що 9 номер нападника команди Еміліано Сали виведений з обігу.

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