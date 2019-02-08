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"Нант" вивів з обігу дев'ятий номер загиблого Сали

Новини » Спорт    08.02.2019 - 17:11
"Нант" вивів з обігу дев'ятий номер загиблого Сали

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Президент «Нанта» Вальдемар Кіта прокоментував новину про загибель колишнього нападника команди Еміліано Сали, який перейшов в «Кардіфф Сіті» в зимове трансферне вікно, а також заявив про виведення з обігу 9-го номера, під яким грав аргентинець.

«У мене немає слів, це трагедія. Я спустошений. Еміліано залишив свій слід в історії цього клубу, тому, як і багато вболівальників, я хочу ще раз вшанувати його пам'ять, вивівши з обігу номер «9», - наводяться слова Кити на офіційному сайті «Нанта».

Увечері 21 січня Сала, попрощавшись в колишніми партнерами по «Нанта», вилетів на приватному літаку з Франції в Уельс разом з пілотом Девідом Ібботсон, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно пропало з радарів. Пізніше пошукова група виявила літак і тіло на дні Ла-Маншу. Сьогодні, 8 лютого, було оголошено, що знайдене в літаку під водою тіло належить аргентинському футболістові.

Нагадаємо, італійські футбольні клуби "Фіорентина" і "Кальярі" не використовуватимуть ігровий 13 номер в пам'ять про футболіста Давіде Асторі.

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