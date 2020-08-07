Карантинні зони в Україні: Кабмін оновив список

В Україні оновили карантинні зони. Мова йде про зелену, жовту, помаранчеву та червону зони.

Про це повідомляє свідчать дані з інтерактивної карти щодо поділу України на карантинні зони.

Згідно з оновленим списком, з "червоної" зони були виключені Луцьк і Тернопіль. Зараз вони знаходяться в "помаранчевій" і "зеленої" зонах відповідно.

У "червону" зону увійшли Харків, Костопільський район Рівненської та Кіцманський район Чернівецької області.

В "помаранчеву" зону потрапили Івано-Франківськ, Львів, Чернівці, Рівненський район,

Луцький і Любашівський райони Волинської області, Городенківський район Івано-Франківської області, Миколаївський, Перемишльський і Пустомитівський райони Львівської області.

"Жовта" зона вклчает Прилуки та Ніжин (обидва міста з Чернігівської області). При цьому виключили із зони Хмельницький, Вінницю і Новоград-Волинський.

РБК-Україна писало, що сьогодні зафіксували новий антирекорд коронавірусу, за минулу добу заразились майже 1500 людей.

Зазначимо, в Україні до послаблення карантину не готові 10 областей, у порівнянні з вчорашнім днем ​​зі списку вибули Київ, Львівська та Миколаївська області.

Раніше повідомлялось, що з понеділка можуть посилити карантин у чотирьох областях, які зараз знаходяться у "зеленій" зоні.

Нагалаємо, Херсонська міська лікарня імені Лучанського не прийматиме пацієнтів найближчі два тижні через спалах COVID-19, хвороба була зафіксована у медиків і пацієнтів.