Карантинні 8 тисяч гривень отримають понад мільйон ФОПів та найманих працівників

Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)

Виплати розпочнуться найближчим часом

Пенсійний фонд України планує розпочати виплати компенсації за карантин по 8 тисяч гривень ФОПам та найманим працівникам. Гроші зможуть отримати понад 1 млн осіб.

Про це РБК-Україна сказали у прес-службі Пенсійного фонду України.

У прес-службі уточнили, що Пенсійний фонд поки що не отримав гроші від головного розпорядника - Мінсоцполітики.

"Як тільки ми отримаємо кошти, почнемо платити на рахунки", - сказали в прес-службі.

У ПФУ підрахували, що виплати карантинних 8 тисяч гривень можуть отримати понад 1 млн осіб. "У нас вже сформовані списки", - зазначили в прес-службі.

Відзначимо, в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які постраждали від карантину. Заявки необхідно подавати через портал "Дія" до 31 грудня.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко заявив, що виплати 8 тисяч гривень компенсації за карантин ФОПам та найманим працівникам розпочнуться 21 грудня 2020 року.