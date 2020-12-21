ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Карантинні 8 тисяч гривень отримають понад мільйон ФОПів та найманих працівників

Київ, Понеділок 21 грудня 2020 13:23
Карантинні 8 тисяч гривень отримають понад мільйон ФОПів та найманих працівників
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Виплати розпочнуться найближчим часом

Пенсійний фонд України планує розпочати виплати компенсації за карантин по 8 тисяч гривень ФОПам та найманим працівникам. Гроші зможуть отримати понад 1 млн осіб.

Про це РБК-Україна сказали у прес-службі Пенсійного фонду України.

У прес-службі уточнили, що Пенсійний фонд поки що не отримав гроші від головного розпорядника - Мінсоцполітики.

"Як тільки ми отримаємо кошти, почнемо платити на рахунки", - сказали в прес-службі.

У ПФУ підрахували, що виплати карантинних 8 тисяч гривень можуть отримати понад 1 млн осіб. "У нас вже сформовані списки", - зазначили в прес-службі.

Відзначимо, в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які постраждали від карантину. Заявки необхідно подавати через портал "Дія" до 31 грудня.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко заявив, що виплати 8 тисяч гривень компенсації за карантин ФОПам та найманим працівникам розпочнуться 21 грудня 2020 року.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Пенсионный фонд УкраинывыплатыКарантин

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся