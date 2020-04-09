Через карантин в Україні запустять дві програми кредитів для бізнесу

Через карантин в Україні уряд і Національний банк підготували дві програми швидкої кредитної підтримки малого бізнесу. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Зокрема, на нараді у президента Володимира Зеленського прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що для цього переформатують програму "5-7-9". Вона буде значно спрощена і спрямована на рефінансування існуючих кредитів. Друга програма створюється з нуля, зараз вона на стадії фіналізації.

"Обидві програми будуть передбачати умови збереження бізнесами майже всього фонду оплати праці і кількості найнятих працівників і спрямовані на мінімізацію безробіття та створення умов для швидкого перезапуску економіки після завершення карантину", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського ці програми дозволять зберегти робочі місця і захистити малий бізнес. Шмигаль уточнив, що впровадження програм розпочнеться відразу після їх фіналізації, а першу підтримку вже почнуть надавати найближчим часом. Додатково ведеться робота над програмами для нових підприємців і середнього бізнесу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Зеленського анонсували нові кредитні програми для бізнесу.

До цього Кабінет міністрів України підняв ліміти за програмою доступних кредитів "5-7-9" для малого бізнесу.