МВС реагуватиме на масові скупчення людей в порушення карантину

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У МОЗ розповіли, чи будуть вжиті обмеження для людей, які збираються у церквах

Міністерство внутрішніх справ реагуватиме на масові скупчення людей в порушення карантину через коронавірус. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна

Так, він прокоментував, чи будуть вжиті обмеження для людей, які збираються у церквах.

"МОЗ закликає всіх залишатись в самоізоляції…Ми негативно ставимось до всіх заходів, які проводяться зараз на території України, які призводять до масового скупчення населення, в закритих приміщеннях або в транспорті", - сказав він.

За його словами, українська влада буде критично і надалі дотримуватись позиції, що ніякі масові заходи, пов’язані з розважальними або релігійними обрадами, не повинні бути на території країни.

"Ми вчора провели селектор МОЗ, МВС та Нацполіціії, як співпрацюють при виявлені порушень самоізоляції. Я думаю, МВС буде справлятись із ситуації, коли будуть проводитись масові заходи в порушення постанови щодо карантину. Вчора під час спілкування прем’єра з вищими посадовими особами КНР в черговий раз підтвердили, що єдиним ефективним заходом стримуванням поширення інфекції є вжиття радикальних обмежувальних протиепідеміологічних заходів", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, МОЗ розробив новий алгоритм дій у разі поширення коронавірусу на території України.

Також українська влада не виключає введення заходів реагування у разі масового поширення коронавірусу на території України.