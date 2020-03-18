Карантин посилюється: як НС вплине на життя Києва та області

Режим надзвичайної ситуації у Київській області запроваджений Кабінетом міністрів через пандемію коронавіруса. Рішення про введення НС в Києві уряд чекає від столичної влади. Детальніше про те, що таке надзвичайна ситуація і чим вона відрізняється від надзвичайного стану – в матеріалі РБК-Україна.

Чим надзвичайна ситуація відрізняється від надзвичайного стану

На відміну від надзвичайного стану, введення режиму надзвичайної ситуації не передбачає обмеження прав і свобод громадян. Режим надзвичайного стану може вводитися тільки указом президента України, який затверджується Верховною радою, а надзвичайної ситуації - на місцевому рівні.

Введення режиму надзвичайної ситуації має значення перш за все не для населення, а для органів державної влади. Вони повинні організувати регулярне сповіщення громадян про події, локалізувати проблему, допомагати потерпілим, при необхідності - організовувати евакуацію жителів і т. д.

Таким чином, у Києві та Київській області для громадян продовжують діяти обмеження, які були встановлені раніше Кабміном.

Правила карантину в Україні:

залізничні, авіа та автобусні пасажирські перевезення між містами заборонені;

метрополітен на час карантину закритий;

внутрішньоміські маршрутки, автобуси, тролейбуси і трамвайні вагони можуть перевозити лише по 10 осіб;

всі ресторани та заклади громадського харчування працюють тільки в режимі доставки;

всі розважальні центри, ТРЦ, СПА, спортзали, кінотеатри, театри, музеї і бари закриті;

за недотримання правил загрожує штраф або кримінальна відповідальність

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, які штрафи і покарання передбачені за порушення правил карантину. Вони прописані у прийнятому Верховною радою законі для протидії коронавирусу.