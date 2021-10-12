Карантин в Україні: "жовтій" зоні відповідають Київ та 9 областей, "помаранчевій" - 15
Фото: в Україні "жовтій" зоні відповідають 9 областей та Київ (Віталій Носач, РБК-Україна)
МОЗ опублікував оновлену інформацію про ситуацію з коронавірусом в український областях. "Помаранчевій" зоні карантину відповідають 15 областей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
"Жовтій" зоні відповідають:
- Київ,
- Вінницька область,
- Закарпатська область,
- Івано-Франківська область,
- Київська область,
- Кіровоградська область,
- Миколаївська область,
- Полтавська область,
- Рівненська область,
- Тернопільська область.
"Помаранчевій" зоні відповідають всі інші області, а саме 15 українських регіонів.