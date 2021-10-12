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Карантин в Україні: "жовтій" зоні відповідають Київ та 9 областей, "помаранчевій" - 15

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Київ, Вівторок 12 жовтня 2021 09:27
Карантин в Україні: "жовтій" зоні відповідають Київ та 9 областей, "помаранчевій" - 15 Фото: в Україні "жовтій" зоні відповідають 9 областей та Київ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

МОЗ опублікував оновлену інформацію про ситуацію з коронавірусом в український областях. "Помаранчевій" зоні карантину відповідають 15 областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

"Жовтій" зоні відповідають:

  1. Київ,
  2. Вінницька область,
  3. Закарпатська область,
  4. Івано-Франківська область,
  5. Київська область,
  6. Кіровоградська область,
  7. Миколаївська область,
  8. Полтавська область,
  9. Рівненська область,
  10. Тернопільська область.

"Помаранчевій" зоні відповідають всі інші області, а саме 15 українських регіонів.

Карантин в Україні: &quot;жовтій&quot; зоні відповідають Київ та 9 областей, &quot;помаранчевій&quot; - 15

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