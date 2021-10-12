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Карантин в Украине: "желтой" зоне соответствуют Киев и 9 областей, "оранжевой" - 15

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Киев, Вторник 12 октября 2021 09:27
Карантин в Украине: "желтой" зоне соответствуют Киев и 9 областей, "оранжевой" - 15 Фото: в Украине "желтой" зоне соответствуют 9 областей и Киев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав опубликовал обновленную информацию о ситуации с коронавирусом в украинских областях. "Оранжевой" зоне карантина соответствуют 15 областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

"Желтой" зоне отвечают:

  1. Киев,
  2. Винницкая область,
  3. Закарпатская область,
  4. Ивано-Франковская область,
  5. Киевская область,
  6. Кировоградская область,
  7. Николаевская область,
  8. Полтавская область,
  9. Ровенская область,
  10. Тернопольская область.

"Оранжевой" зоне соответствуют все остальные области, а именно 15 украинских регионов.

Карантин в Украине: &quot;желтой&quot; зоне соответствуют Киев и 9 областей, &quot;оранжевой&quot; - 15

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