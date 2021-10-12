Карантин в Украине: "желтой" зоне соответствуют Киев и 9 областей, "оранжевой" - 15
Фото: в Украине "желтой" зоне соответствуют 9 областей и Киев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Минздрав опубликовал обновленную информацию о ситуации с коронавирусом в украинских областях. "Оранжевой" зоне карантина соответствуют 15 областей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
"Желтой" зоне отвечают:
- Киев,
- Винницкая область,
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская область,
- Киевская область,
- Кировоградская область,
- Николаевская область,
- Полтавская область,
- Ровенская область,
- Тернопольская область.
"Оранжевой" зоне соответствуют все остальные области, а именно 15 украинских регионов.