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Карантин в Україні: "жовта" зона скоротилась, "червона" - найбільша

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 08:55
Карантин в Україні: "жовта" зона скоротилась, "червона" - найбільша Фото: в Україні скоротили "жовту" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні скоротили "жовту" зону до двох областей. З неї вийшла Тернопільська область.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Карантин в Україні: &quot;жовта&quot; зона скоротилась, &quot;червона&quot; - найбільша

"Червона" зона

У цій зоні перебувають 18 регіонів:

  1. Київ,
  2. Херсонська,
  3. Одеська,
  4. Запорізька,
  5. Донецька,
  6. Дніпропетровська,
  7. Сумська,
  8. Миколаївська,
  9. Рівненська,
  10. Житомирська,
  11. Івано-Франківська,
  12. Київська,
  13. Луганська,
  14. Хмельницька,
  15. Чернігівська,
  16. Львівська.,
  17. Волинська
  18. Черкаська.

"Помаранчева" зона

У цій зоні 5 регіонів:

  1. Вінницька,
  2. Полтавська,
  3. Харківська,
  4. Тернопільська,
  5. Чернівецька.

"Жовта" зона

З цієї зони вийшла Тернопільська область. Тепер тут Закарпатська та Кіровоградська області.

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