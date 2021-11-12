Карантин в Україні: "жовта" зона скоротилась, "червона" - найбільша
Фото: в Україні скоротили "жовту" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні скоротили "жовту" зону до двох областей. З неї вийшла Тернопільська область.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
"Червона" зона
У цій зоні перебувають 18 регіонів:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська
- Черкаська.
"Помаранчева" зона
У цій зоні 5 регіонів:
- Вінницька,
- Полтавська,
- Харківська,
- Тернопільська,
- Чернівецька.
"Жовта" зона
З цієї зони вийшла Тернопільська область. Тепер тут Закарпатська та Кіровоградська області.