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Карантин в Украине: "желтая" зона сократилась, "красная" - самая большая

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Киев, Пятница 12 ноября 2021 08:55
Карантин в Украине: "желтая" зона сократилась, "красная" - самая большая Фото: в Украине сократили "желтую" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сократили "желтую" зону до двух областей. Из нее вышла Тернопольская область.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Карантин в Украине: &quot;желтая&quot; зона сократилась, &quot;красная&quot; - самая большая

"Красная" зона

В этой зоне находятся 18 регионов:

  1. Киев,
  2. Херсонская,
  3. Одесская,
  4. Запорожская,
  5. Донецкая,
  6. Днепропетровская,
  7. Сумская,
  8. Николаевская,
  9. Ровенская,
  10. Житомирская,
  11. Ивано-Франковская,
  12. Киевская,
  13. Луганская,
  14. Хмельницкая,
  15. Черниговская,
  16. Львовская.,
  17. Волынская
  18. Черкасская.

"Оранжевая" зона

В этой зоне 5 регионов:

  1. Винницкая,
  2. Полтавская,
  3. Харьковская,
  4. Тернопольская,
  5. Черновицкая.

"Желтая" зона

Из этой зоны вышла Тернопольская область. Теперь здесь Закарпатская и Кировоградская области.

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