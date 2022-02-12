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Карантин в Україні: п'ять областей в "червоній" зоні, одна - в "жовтій"

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Київ, Субота 12 лютого 2022 09:20
Карантин в Україні: п'ять областей в "червоній" зоні, одна - в "жовтій" Фото: в Україні в "червоній" зоні 5 областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні в "жовтій" зоні карантину перебуває тільки Полтавська область. П'ять областей перебувають в "червоній" зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

В "червоній" зоні перебувають:

  • Рівненська,
  • Івано-Франківська,
  • Луганська,
  • Закарпатська,
  • Хмельницька області.

У "жовтій" зоні тільки Полтавська область. Всі інші регіони - "помаранчеві".

Карантин в Україні: п'ять областей в &quot;червоній&quot; зоні, одна - в &quot;жовтій&quot;

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 38 212 людей.

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