Карантин в Україні: п'ять областей в "червоній" зоні, одна - в "жовтій"
Фото: в Україні в "червоній" зоні 5 областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні в "жовтій" зоні карантину перебуває тільки Полтавська область. П'ять областей перебувають в "червоній" зоні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
В "червоній" зоні перебувають:
- Рівненська,
- Івано-Франківська,
- Луганська,
- Закарпатська,
- Хмельницька області.
У "жовтій" зоні тільки Полтавська область. Всі інші регіони - "помаранчеві".