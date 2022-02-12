Карантин в Украине: пять областей в "красной" зоне, одна - в "желтой"
Фото: в Украине в "красной" зоне 5 областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине в "желтой" зоне карантина находится только Полтавская область. Пять областей находятся в "красной" зоне.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
В "красной" зоне находятся:
- Ровенская,
- Ивано-Франковская,
- Луганская,
- Закарпатская,
- Хмельницкая области.
В "желтой" зоне только Полтавская область. Все остальные регионы - "оранжевые".