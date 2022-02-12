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Карантин в Украине: пять областей в "красной" зоне, одна - в "желтой"

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Киев, Суббота 12 февраля 2022 09:20
Карантин в Украине: пять областей в "красной" зоне, одна - в "желтой" Фото: в Украине в "красной" зоне 5 областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине в "желтой" зоне карантина находится только Полтавская область. Пять областей находятся в "красной" зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В "красной" зоне находятся:

  • Ровенская,
  • Ивано-Франковская,
  • Луганская,
  • Закарпатская,
  • Хмельницкая области.

В "желтой" зоне только Полтавская область. Все остальные регионы - "оранжевые".

Карантин в Украине: пять областей в &quot;красной&quot; зоне, одна - в &quot;желтой&quot;

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 38 212 человек.

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