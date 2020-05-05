Карантин в Україні триває: що дозволять з 11 травня

В Україні з 11 травня в рамках ослаблення карантинних заходів запрацюють парки, cалони краси, літні майданчики кафе та ресторанів, непродовольчі магазини, які знаходяться в окремих приміщеннях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Cлуги народу" в Telegram.

Також можна буде відвідувати музеї, бібліотеки, сервіс побутової техніки.

Українці зможуть відвідувати стоматологів та адвокатів, робити планові операції, брати індивідуальні заняття спортом та дозволять тренування спортсменів.

А от школярі та студенти поки на заняття не повернуться, не працюватимуть і садочки, дитячі та спортивні майданчики.

Українці не зможуть поки відвідувати і зони розваг в ТРЦ.

Повідомляється, що деякі обмеження скасовуватимуться за певних умов, напркилад вимоги до салонів краси найближчим часом будуть розроблені Міністерством охорони здоров'я.

Фото: ослаблення карантину (t.me/SlugaNarodu_Official/1173)

Нагадаємо, в Україні з 11 травня в рамках ослаблення карантинних заходів, в парках будуть дозволені з обмеженнями зони відпочинку і заняття спортом.

Як повідомляє РБК-Україна, 4 травня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 травня. При цьому ослаблення карантинних обмежень почнеться вже з 11 числа. Тоді будуть відкриті парки і сквери, робота перукарень та салонів краси, точки продажу непродовольчих товарів, дозволять роботу літніх майданчиків, а також роботу закладів громадського харчування на "винос".