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Карантин в Україні продовжили до 30 червня

Новость на русском → Києва, Середа 21 квітня 2021 14:18
Карантин в Україні продовжили до 30 червня Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні продовжив карантин і режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Заходи були продовжені до 30 Червня.

Про це повідомило джерело РБК-Україна.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили зростання нових випадків коронавірусу - 12 162. Найбільше число нових випадків у Києві, Харківській та Київській областях.

Найближчим часом "червону" зону карантину можуть скоротити. З цієї зони може вийти Житомирська область.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я очікують на нову спалах захворюваності COVID-19 після Великодня. Це має відбутися за 3-4 тижні після свята.

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