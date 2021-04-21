Карантин в Украине продлили до 30 июня

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Меры были продлены до 30 июня.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии коронавируса.

Напомним, за минувшие сутки в Украине обнаружили рост новых случаев коронавируса - 12 162. Самое большое число новых случаев в Киеве, Харьковской и Киевской областях.

В ближайшее время "красную" зону карантина могут сократить. Из этой зоны может выйти Житомирская область.

В то же время в Министерстве здравоохранения ожидают новую вспышку заболеваемости COVID-19 после Пасхи. Это должно произойти за 3-4 недели после праздника.