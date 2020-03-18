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Карантин в Україні: прикордонники роз'яснили пропуск через КПВВ на Донбасі

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 16:23
Карантин в Україні: прикордонники роз'яснили пропуск через КПВВ на Донбасі
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Українців у разі важливих життєвих обставин будуть пропускати через КПВВ

На період карантину в Україні на пунктах пропуску на Донбасі діють обмеження, однак українці можуть перетнути лінію розмежування у разі критично важливих життєвих обставин. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що на сьогодні потік через КПВВ на Донбасі вже знизився на 90%. Після введення карантину пройти на тимчасово окуповану територію або назад можуть люди з реєстрацією місця проживання на такій території після відповідного температурного скринінгу та огляду медичним працівником.

"Однак іноді у громадян виникають різні критично важливі життєві обставини, які обумовлюють необхідність перетину лінії розмежування. При виникненні таких ситуацій громадянам необхідно прибути в КПВВ з відповідними підтвердними документами", - йдеться в повідомленні.

У таких випадках рішення про пропуск через лінію розмежування приймає виключно командувач Об'єднаних сил індивідуально в кожній ситуації.

Карантин в Україні: прикордонники роз'яснили пропуск через КПВВ на Донбасі

Фото: роз'яснення від прикордонників (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів на час карантину пом'якшив правила перетинання адміністративного кордону з Кримом. Зокрема, спрощення порядку стосується українців, яких будуть пропускати за наявності гуманітарних потреб.

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